広島市役所前で抗議活動する「広島・パールハーバーの協定撤回を求める会」メンバー＝16日午後広島市の平和記念公園と、米ハワイ州・パールハーバー国立記念公園の姉妹公園協定に反対する団体「広島・パールハーバーの協定撤回を求める会」は16日、協定撤回を求める請願書と約3千筆の署名を市議会議長宛てに提出した。協定は2023年6月に締結。同日記者会見した団体の世話人代表辻隆広さん（66）は「（協定について）市議会での