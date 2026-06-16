◇出場選手登録【日本ハム】達孝太投手（中継ぎ強化）、吉田賢吾捕手（打線強化）【広島】黒原拓未投手（中継ぎ強化）、斉藤優汰投手（先発要員）◇同抹消なし◇支配下選手登録【DeNA】オスバルド・ビド投手、ヘラル・エンカーナシオン外野手