2年前、兵庫県知事の疑惑を告発した文書が、日本の政治・社会をも揺るがす事態に発展しました。6月16日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「兵庫県告発文書問題」という本の著者で上智大学教授でジャーナリストの奥山俊宏さんが、この問題について語りました。 小島慶子「兵庫県の告発文書の中で奥山さんが専門家として色々なメディアでこの問題を発信されているうちに誹謗中傷の対象にされたそう