ＭＬＢのオールスター戦（７月１４日、フィラデルフィア）のファン投票の第１回中間発表が行われ、ドジャースからＤＨ部門・大谷、一塁・フリーマン、三塁・マンシー、外野手でパヘスの４人がトップに立った。意外なのが現在マイナー降格中のキム・ヘソン内野手（２７）が二塁手部門でアルビーズ（ブレーブス）、ストット（フィリーズ）、チュラング（ブルワーズ）に次いで４位に付けていることだ。もちろん基本メジャー選手が