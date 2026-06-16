ジメジメする時期、家庭でも注意したいのが、細菌性食中毒です。 名古屋市の食品衛生課に対策など取材しました。 温度、栄養分、水分 この条件がそろうと… 「温度、栄養分、水分 この条件がそろうとどんどん増殖していく」 ・気温が高くなり始め、湿度も高くなる梅雨時に「細菌」による食中毒が増えやすくなります 細菌を増えさせないためにも、予防が大事 「菌をつけない」 ・手や食品、調理器