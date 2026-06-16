【モデルプレス＝2026/06/16】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のMAKI（マキ）が16日、都内で開催された「TOMMY HILFIGER SUMMER EVENT」に、山本美月、三浦翔平、伊藤英明とともに出席。メンバーの誕生日のエピソードを語った。【写真】&TEAMメンバー、ファンにハート贈る姿◆MAKI、HARUAの誕生日をメンバーとお祝いMAKIはプレゼントの話題になると、メンバーのHARUA（ハルア）に触れ「5月に誕生日だった