【モデルプレス＝2026/06/16】ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」に出演していた元AKB48の永尾まりやが6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。番組を経て真剣交際を開始したプロキックボクサーの白鳥大珠との2ショット写真を公開し、話題となっている。【写真】真剣交際の格闘家＆元AKB「2人ともオーラがすごい」シックコーデでラブラブ密着◆永尾まりや、恋人・白鳥大珠との2ショット披露