倉敷市役所 岡山県倉敷市は、市内の公園で樹木が倒れ、利用者が負傷したことを受け、2026年5月上旬から市内の公園の樹木の緊急点検をしています。倒れる危険がある樹木を洗い出し、必要に応じて対策を進めているということです。 市によりますと、2026年5月4日、強風の影響により水島緑地福田公園（倉敷市福田町古新田）の高さ8ｍのアキニレが根もとから倒れ、近くを歩いていた女性が右脚を骨折したということです。 こ