内田日銀副総裁 今後の政策変更ペース、当面は中東情勢の展開が金融為替市場や経済物価に与える影響注視 基調的な物価上昇率が2％を超えるリスクに注意する必要 ここ数年の賃上げ率は2％物価目標と整合的で良い動き 賃金・物価が相互参照するメカニズム、人手不足の中で定着