ドル円１６０．２０近辺、ユーロドル１．１５８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル買いの動きが一服している。クロス円は特段の動きを見せず。東京市場からの円高水準での揉み合いが続いている。内田日銀副総裁の会見が継続するなかで、円相場は静観している状況。 USD/JPY160.21EUR/USD1.1585EUR/JPY185.60