Amazonにて、「final梅雨のお買い得SALE」が実施中。Amazon限定のスマートパッケージモデルや限定色などを中心に特別価格で販売されており、TONALITEのシリコンイヤーピースモデルも対象となっているほか、agのASMR向け完全ワイヤレスイヤフォン「COTSUBU for ASMR MK2/3D」は35％ OFFとなっている。主なラインナップと価格は以下の通り。 final TONALITE シリコンイヤピースモデル34,800