複数のX(旧Twitter)アカウントからなるネットワークが、AIを用いたヌード化サービスが規制を回避し、より多くのユーザーにリーチすることに役立っていると報道されています。AI Supercharges Deepfake Nudes-Unleashing a New Form of Bullying Among Kids - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai-deepfake-nudes-bullying-school-d242b8d4A network of X accounts is boosting AI nudify tools, raising hell for victims - Digital Tr