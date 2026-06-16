女優の宮下今日子（５０）が、７月２６日から２クール連続で放送するＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」第２シーズン（日曜・午後９時）に出演することが１６日に分かった。“続編”の新キャストが発表されたのは今回が初めて。キャラ濃厚の「ＶＩＶＡＮＴ」に新加入する宮下とは一体どんな女優なのか―。「ＶＩＶＡＮＴ」ファンは大注目。「宮下今日子さん、ＶＩＶＡＮＴご出演！どんな役柄なんだろう」「八嶋智人の奥さんだと