【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪のららぽーと和泉で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。ららぽーと和泉は、2026年春のリニューアルで約30店舗が新たに仲間入りし、無料で遊べるキッズスペースも拡充。隣にはコストコがあり、家族で1日中楽しめます！ 天才ピア