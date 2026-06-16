『異常に非ず』（桜木紫乃 著）実在の事件を小説にするのは難しい。その事件の衝撃度が大きいほど、物語は事実のコピーという底なし沼に引きずり込まれる。【画像】三菱銀行北畠支店人質事件。シャッターのすき間から行内に突入する警官隊1979年1月、銃器で武装した30歳の無職、梅川昭美が大阪市内の三菱銀行北畠支店に押し入り、客と行員計約40人を人質に取って籠城した。梅川は一切のためらいなく、警察官と行員計4人を射殺