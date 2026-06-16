上海ディズニーランド開園10周年記念のイベントを見る来場者＝15日（ロイター＝共同）【上海共同】中国の上海ディズニーランドが16日、開園10周年を迎えた。中央に位置するメインシンボルの城を前にミッキーマウスやミニーマウスらがバースデーソングに合わせて踊り、記念日を祝った。2020年以降の新型コロナウイルス流行で入場者数が一時落ち込んだが、若い世代を中心に人気は根強く、昨年10月に入園者数が累計1億人を突破した