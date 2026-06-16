『未還の名簿シベリア最下層捕虜・村山常雄の祈り』（青島顕 著）本書は、シベリア抑留死亡者4万6300人の名簿をたった一人で作った村山常雄氏の生涯を綴っている。【画像】シベリア抑留で亡くなった4万6300人の名前を「復元」した…『未還の名簿』を見るソ連崩壊と前後して日本に手渡されたシベリア各地の収容所の抑留死亡者リスト。そこには、およそ日本人の姓名とはかけ離れた文字が並んでいた。〈ヤニトア・シガノシ〉〈