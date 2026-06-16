6月17日（水）の『徹子の部屋』では、「2026年 上半期傑作選」と題して、今年の上半期の名場面を厳選して放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「あれから50年…」2月に50周年を迎えた『徹子の部屋』で漫談を披露した綾小路きみまろ。落語家のヨネスケは、2年前に再婚した20歳下の妻と出演し、結婚秘話を…。コロッケと登場した松平健は、まさかのモノマネを披露!?ドラマで共演して以来、尊敬する先輩だと言う高橋