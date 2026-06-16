6月16日、青山学院大学男子バスケットボール部は、同28日に現役チームとOBチームが青山学院記念館で対戦する「青山学院大学OB戦 2026」のOB出場メンバー第2弾を発表した。 今回発表されたのは、永吉佑也（サンロッカーズ渋谷）、張本天傑（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）、納見悠仁（島根スサノオマジック）、赤穂雷太（秋田ノーザンハピネッツ）の4名。永吉と張本は2010年入学の