ファナティクス・ジャパンから、ニューヨーク・ニックスのNBAファイナルチャンピオングッズを、NBA公式オンラインストア「NBA Store Japan」で販売を開始した。 1973年以来、実に53年ぶり通算3度目のNBA制覇を果たしたニューヨーク・ニックス。今シーズンはレギュラーシーズンをイースタン・カンファレンス3位で終えると、プレーオフでは13連勝という圧巻の成績を