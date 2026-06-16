山形ワイヴァンズは6月16日、広瀬翔一との選手契約締結を発表した。 7月に24歳の誕生日を迎える広瀬は、201センチ110キロの体格を誇るビッグマン。西武学園文理高校、青山学院大学を経て、さいたまブロンコスでキャリアを始めた。山形には「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」から在籍。レギュラーシーズンは2試合の先発を含む37試合に出場した。 広瀬は公式HPで「来シーズンもこの