ＳＲＳホールディングスがこの日の取引終了後に株主優待制度を拡充すると発表した。現行制度では毎年３月末日及び９月末日時点で１０００株以上を保有する株主を対象に１万２０００円分の株主優待券を提供していたが、２６年９月末日時点の株主から対象となる保有株数を１００株以上に引き下げ、５００株未満を保有する株主に優待券１０００円分、５００株以上１０００株未満を保有する株主に優待券６０００円分を提供する