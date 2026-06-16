１６日の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅安。日銀会合の結果は市場予想通りの内容だったが、インフレ対応が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」のリスクが意識されたようだ。 日銀は１６日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利である無担保コール翌日物の誘導目標を０．７５％程度から１．０％程度に引き上げることを決めた。また、月間の国債買い入れ額については、２７年３月までは原則として四半