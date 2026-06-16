○経済統計・イベントなど ０８：５０日・貿易統計 ０８：５０日・機械受注 １５：００英・消費者物価指数 １５：００英・小売物価指数 １６：１５日・訪日外国人客数 １８：００ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・小売売上高 ２３：００米・企業在庫 ２３：００米・住宅販売保留指数 ※マレーシア市場