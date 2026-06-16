（台北中央社）日本統治時代に日本に留学した台湾の芸術家に影響を与えた近代日本美術と工芸品計200点余りを集めた展覧会が、台北市の台湾師範大学美術館（師大美術館）で開かれている。日本画や木彫、金工、漆芸などさまざまな作品を通じ、19世紀末から20世紀前半までの台湾と日本の芸術交流をひもとく。展覧会では、台湾と縁の深い複数の重要な芸術家や作品を紹介。楊三郎をはじめ、多数の台湾画家を輩出した京都の「関西美術院