定年後の仕事は、求人サイトだけで決まるわけではない。実際には、「いい人いない？」という何気ない声がけから、新しい仕事につながるケースが少なくないのだ。では、そうしたチャンスをつかむ人は、50代のうちに何をしているのか。1万人以上のキャリアを見てきた筆者が、「定年後につながる人脈」の作り方と、「顧問」という働き方の可能性を解説する。※本稿は、エマメイコーポレーション代表取締役の大塚 寿『50歳からは、「こ