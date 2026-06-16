KDDIは、耐久性と使いやすさを両立した5G対応スマートフォン（スマホ）「arrows We3」をauおよびUQ mobileから6月25日に発売する。予約は6月11日に受け付けを開始している。●コンクリートに落としても割れにくいarrows We3の注目ポイントは、日常使いで安心できる耐久性だ。1.5mの高さからコンクリートに落としても画面が割れにくい構造を採用。さらに、防塵性能IP6Xと防水性能IPX6／8／9という最高水準の保護性能を備えてい