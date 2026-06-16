エディオンは6月19日から、プライベートブランド「e angle」の2枚刃シェーバー「ANGL-SHR02-A-GY」を発売する。エディオングループ全店と通販サイトの「エディオンネットショップ」で取り扱う。価格は2990円。●バッテリーが切れてもケーブル接続で動く「充電交流式」ANGL-SHR02-A-GYは、約125gの軽量ボディー。出張や外出先への持ち運びの負担にならず、いつものシェーバーが使える。コードレスだけでなく、USBケーブルを接