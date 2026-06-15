定年前後には、誰もが同じ悩みを抱えるように思えるが、その実態は男女で大きく異なる。仕事中心で生きてきた男性と、結婚や出産、離婚などのライフイベントによって、働き方や家族関係を大きく左右されてきた女性。双方に待ち受ける定年後の生活に迫る。※本稿は、ニッセイ基礎研究所生活研究部の坊 美生子『女性たちの定年後――お金・仕事・暮らしのリアル』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。配偶関係と関連する女性