「煙のない社会」の実現を目指して製品ラインナップを拡充し、加熱式たばこへの切替えをさらに加速させているフィリップ モリス ジャパン。【写真】オリジナルドリンクの「リミックスブルーティー」と、スイーツの「琥珀糖タルト」同社は、「IQOSユーザーの満足度をさらに向上させるとともに、喫煙を継続する意思のある20歳以上の喫煙者に向けてよりよい選択肢を提供したい」と、2026年6月10日より「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズ