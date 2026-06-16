【動画】渡辺翔太＆ラウール＆阿部亮平が登場する最新投稿／Snow Manメンバーのわちゃわちゃ投稿 Snow Manの公式YouTubeチャンネルにてショート動画が公開され、話題を集めている。 ■渡辺翔太を巡る“三角関係”を予感させるストーリー 公開された動画では、ロングヘアのウィッグとセーラー服風の衣装を着用した渡辺翔太が登場。“ごく普通の女の子”として物語の中心人物を演じ