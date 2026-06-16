16日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日清算値比30円安の6万9370円で取引を終えた。出来高は3万1973枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては34.5円安。 株探ニュース