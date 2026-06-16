16日15時45分、TOPIX先物期近2026年9月限は前日清算値比5ポイント安の3998.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万7737枚だった。この日のTOPIXの現物終値3991.14ポイントに対しては7.36ポイント高。 株探ニュース