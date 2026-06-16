16日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比205ポイント安の3万6160ポイントで取引を終えた。出来高は3128枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6166.9ポイントに対しては6.9ポイント安。 株探ニュース