16日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年9月限は前日清算値比11ポイント高の704ポイントで取引を終えた。出来高は3355枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値714.31ポイントに対しては10.31ポイント安。 株探ニュース