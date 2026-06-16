16日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年9月限は前日清算値比35ポイント安の1754.5ポイントで取引を終えた。出来高は386枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1777.13ポイントに対しては22.63ポイント安。 株探ニュース