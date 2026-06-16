アイキューブドシステムズ [東証Ｇ] が6月16日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年6月期の年間配当を従来計画の36円→38円(前期は34円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2025 年７月 15 日をもちまして上場５周年を迎えました。これまで継続的に事業を成長させることができましたのは、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。