キャリアデザインセンター [東証Ｐ] が6月16日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年9月期の期末一括配当を従来計画の130円→160円(前期は100円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題と認識しつつ、内部留保の充実と財政状態等を総合的に勘案したうえで、経営成績に合わせた利益配分を基本方針としております。なお、目安とする