北海道滝上町の国道で、車の目の前にクマが現れました。直前には別のクマも目撃されていて、警察がパトロールするなど警戒を続けています。６月１５日午後７時すぎ、滝上町の山間部の国道で車の中から撮影された映像です。体長２メートルほどのクマが車のほうを見ながら道路上を歩いています。撮影した男性によりますと、この直前にも２０メートルほど離れた場所で、体長１．５メートルほどの別のクマ１頭