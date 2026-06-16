北海道教育委員会は、部活動の送迎でこれまで認めてこなかったレンタカーの使用を条件付きで容認すると発表しました。発表された内容ですが、北海道教育委員会は部活動の送迎にレンタカーの使用をこれまで認めていませんでした。しかし、これを条件付きで容認することにしました。その条件は、「ドライバーの１日の走行距離が２５０キロまで」「運転経験が２年以上ある」「レンタカーと同じ種類の車を運転