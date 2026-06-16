野村不動産ソリューションズは、二宮和也さん出演の新CM「に野村和也の目覚め」篇を2026年6月4日から関東・関西・中京エリアにて放映。6月3日に都内で行われた野村不動産ソリューションズ新ブランド戦略＆新CM発表会では、二宮和也さん扮する“に野村和也”に、同社の社員として辞令の交付が行われた。【写真】紫のネクタイとスーツ姿で登壇した二宮和也さん「野村の仲介プラス」新CMに出演した二宮和也さん■「本当に“に野村さん