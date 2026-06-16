2026年6月15日、香港メディアの香港01は、中国の科学者がシリコン基盤量子チップの重要材料となる高純度シリコンの自主量産に成功したと報じた。記事は、中国核工業集団（中核集団）が15日に、純度99．99％を超えるシリコン28同位体の自主量産に初めて成功し、製品の主要指標が世界の先進水準に達したと発表したことを伝えた。その上で、天然のシリコンにはシリコン28、シリコン29、シリコン30の3種類の同位体が含まれており、その