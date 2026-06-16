読売テレビ・日本テレビ系で６月18日、よる８時５４分から『秘密のケンミンＳＨＯＷ 極』を放送する。 「本場で食べたらスゴかった!?」は、北海道のアスパラガスを調査！北海道はアスパラガスの作付面積＆出荷量が19年連続日本一。東京などでも北海道産を食べられるのだが、北海道民が食べているアスパラガスは他県よりも甘くて太い!?さらに鮮度抜群でより甘い“朝採り”は本場・北海道でしか味わえないおいしさ!?北海