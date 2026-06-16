読売テレビで６月１８日、よる１０時から『見取り図の間取り図ミステリー』を放送する。 敷地や建物の間取り図など、物件に隠された謎を解き明かすバラエティー！今回は「謎の激安＆大家族スペシャル」と題して、ある理由によって土地代が格安になった物件と、大家族が快適に暮らす住宅を紹介する。建物付きの土地240坪を相場よりかなり安く購入できた理由とは？子ども７人の大家族なのに家の中が整理整頓されてい