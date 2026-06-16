サッカー日本代表チームが、ダンヒルのスーツをまとった姿が公開された。【写真】ダンディ…ダンヒルのスーツを着こなす森保一監督オフィシャルスーツサプライヤーを務めるダンヒルは、長年にわたりSAMURAI BLUEに、メゾンの価値観と深く響き合う哲学を見出してた。2026年コレクションをめぐるキャンペーンでは、信念と準備という概念に光を当てている。 大切な1年を前に、チームの公式な場での装いとして考案された同コレク