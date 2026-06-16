サッカー日本代表は日本時間16日、前日の大会初戦となるオランダ戦の熱戦から一夜明け、練習を公開。長友佑都選手がインタビューに応じました。この日はオランダ戦スタメンは練習に参加せず。それ以外の15人は非公開でU19日本代表とのトレーニングマッチに臨み、2-0で勝利しました。オランダ戦では2度リードを許す難しい展開でしたが、追いつき価値ある勝ち点1を獲得。次は21日、スウェーデンに1−5で大敗したチュニジアと戦います