白血病の治療に取り組んでいることを公表しているタレントのネイボールさんが6月15日、自身のブログを更新。白血病の治療薬の副作用について綴りました。 【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん副作用による体調不良を吐露「そんな僕を救ってくれたのは、やっぱり娘の存在でした。」ネイボールさんは「今日は白血病の副作用の影響もあって、朝からちょっと体調が悪いです……。」と投稿。白血病の治療薬の副作用で苦し