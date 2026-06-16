フリーアナウンサーの中村江里子（57）が16日までに自身のインスタグラムを更新。友人宅で行われたカクテルパーティーに行ったことを振り返り、デコルテラインが際立つトップスコーデを披露した。「友人宅のカクテルパーティーへ。でも、ホステスと、一緒に行く友人以外は知り合いがいなく大緊張。みんな、イタリア語だったらどうしようとか…」と友人のカクテルパーティーに行ったことを報告。「今年まだ着ていなかった@sac