お笑いコンビ・カミナリが１３日、テレビ東京「ゴッドタン」で、ラジオの生放送でブチ切れた後日談を語った。カミナリの石田たくみは、同じ事務所のカカロニ栗谷が詐欺被害で１０００万円超えの借金を抱えたことを知り「ビートたけしさんに憧れてるんで、俺をカッコ良くしてくれよと立て替えた部分もあって」と６００万円を貸したという。ただ、「笑える部分と笑えない部分があって、ここは笑えないからやめろよと言ったのに