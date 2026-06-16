ハンドボールのハニービー石川の選手とヘッドコーチがテレビ金沢を訪れ、シーズンの報告と来シーズンの意気込みを語りました。今シーズンのハニービー石川は、レギュラーシーズンを4位で終え、今月12日に行われたプレーオフ準決勝では、惜しくも決勝進出を逃しました。16日は、宮本GMをはじめ、河合ヘッドコーチと選手らがテレビ金沢を訪れ、今シ&